Planen Stadtverwaltung eine Baustelle in einer Straße mit vielen Läden, so erhebt sich meist umgehend der Klagegesang vieler Ladenbesitzer: Wenn die Kunden wegen der Baustelle nicht mehr mit dem Auto kommen könnten, dann breche ihr Umsatz ein, so eine häufige Befürchtung der Gewerbetreibenden. Wird die Straße im Zug der Baumaßnahme auch noch so umgestaltet, dass hinterher weniger oder gar keine Stellplätze für Kraftfahrzeuge vorhanden sind, dann wird gar die Pleite des Geschäfts befürchtet.