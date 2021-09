Die Tafeln engagieren sich nicht nur darin, Menschen ohne oder mit geringem Einkommen Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, sondern arbeiten mit ihrem Konzept auch automatisch gegen Lebensmittelverschwendung. So können übrig gebliebene Lebensmittel oder solche mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum an die Tafel vor Ort oder bundesweit gespendet werden. Bei einer regionalen Tafel können sich auch Privatpersonen engagieren und sich somit aktiv u.a. gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen.

Und was, wenn bei den Tafeln etwas übrig bleibt? Darum kümmert sich in Dresden die Initiative Zur Tonne. Mit einem mobilen Restaurant wird das verkocht, was übrig bleibt. Neben der kulinarischen Seite von Caterings und Restaurantabenden soll dadurch das Thema Lebensmittelverschwendung sichtbar gemacht werden. Auch durch Workshops, die Zur Tonne gibt. Ach ja: Gezahlt wird, was man möchte oder kann. Schon mehr als zwei Tonnen Lebensmittel konnten durch fast einhundert Veranstaltungen gerettet werden.