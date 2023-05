In dieser Grafik ist die Umlaufbahn von vier neu entdeckten Monden des Saturns (schwarzer Punkt in der Mitte) dargestellt. Die farbigen Punkte markieren die Sichtungen der einzelnen Monde. Bildrechte: Q/R: Edward Ashton (Taiwan's Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics), Brett Gladman (Department of Physics & Astronomy at the University of British Columbia), Mike Alexandersen (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics), Jean-Marc Petit (Observatoire de Besancon), Matthew Beaudoin (University of British Columbia)