Fällt Materie in ein solch ein zentrales Schwarzes Loch, sprechen Forscher von einem aktiven galaktischen Kern. Diese Kerne sind meist von Akkretionsscheiben umgeben, in denen sich das Material sammelt, das anschließend in die Löcher hineinfällt. Weil sich diese Scheiben sehr schnell drehen, reibt die Materie aneinander und beginnt zu leuchten. Die davon ausgehenden Lichtstrahlen reisen auch in die weitere Umgebung des Lochs, wo sich oft eine enorm große, donut-förmige Gaswolke befindet, die auch Torus genannt wird. Dieser Ring kann von einigen Lichtmonaten bis zu mehren Lichtjahren groß sein.