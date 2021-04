Der Vollmond im April ist in diesem Jahr ein Supervollmond – der im Mai übrigens auch, falls Sie in den kommenden beiden Nächten aus irgendeinem Grund nicht in den Himmel schauen können. Das liegt an seiner elliptischen Umlaufbahn, die ihn mal näher zu uns bringt und mal weiter von der Erde entfernt. Und in den beiden Nächten am 26. und 27. April ist er besonders nah und gleichzeitig Vollmond – am 27. April um 04:30 Uhr, um genau zu sein. Dann haben Sie noch gut 90 Minuten Zeit, ihn ausführlich zu betrachten, bevor er im Westen untergeht. Um 21 Uhr können Sie ihn am Dienstagabend dann wieder im Osten aufgehen sehen.

Super-Sicht und warm anziehen

Die Wetterbedingungen sind an beiden Tagen hervorragend, was die Sicht angeht: sternenklarer Himmel ist vorausgesagt. Allerdings lässt uns der April in diesem Jahr noch ein wenig frösteln. In ganz Mitteldeutschland werden die Temperaturen in der Nacht zum Dienstag voraussichtlich unter den Gefrierpunkt fallen. Und auch die Nacht zum Mittwoch soll nur unwesentlich wärmer werden.

Was ist das mit dem "Pink Moon"