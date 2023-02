Dass es ein unterirdisches Netz aus Pilzfäden gibt, das dafür sorgt, dass die Bäume im Wald miteinander "sprechen" können und über das sie Ressourcen mit ihrem "Nachwuchs" teilen und die Sämlinge sogar schützen können, das ist tatsächlich ein Szenario, das die Fantasie anregt, schreiben die Fachleute. Aber entspricht das auch der Wirklichkeit? In einem Fachartikel diskutieren Justine Karst von der University of Alberta in Kanada und ihre Kollegen den aktuellen Stand der Forschung und skizzieren, was wir über die Pilz-Netzwerke wissen und was eher ins Reich der Fantasie gehört.