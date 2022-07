Forscher Juan Canale, Studienautor und Paläontologe am Ernesto Bachmann Paleontological Museum in Neuquén in Argentinien verrät, warum die beiden nicht miteinander verwandt sind und sich auch die kurzen Ärmchen nicht vererbt haben können: Sie stammen zum einen aus komplett verschiedenen Evolutionszweigen der Saurier-Arten. Und zum anderen war Meraxes Gigas schon 20 Millionen Jahre ausgestorben, bevor Tyrannosaurus Rex überhaupt auftrat.

So könnte er ausgesehen haben: Meraxes Gigas Bildrechte: Carlos Papolio