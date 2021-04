In einem Schmähgedicht Ende März 2016 betitelt der Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann in der ZDF-Show "Neo Magazin Royale" den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als "sackdoof, feige und verklemmt". Das Gedicht wird zum Politikum. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert Böhmermanns Gedicht in einem Telefonat mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu als "bewusst verletzend". Allerdings sei die Freiheit der Kunst und die Pressefreiheit nicht verhandelbar. Am 22. April räumt die Kanzlerin dann öffentlich einen Fehler im Umgang mit der Böhmermann-Affäre ein. Sie ärgere sich darüber, dass sie das Gedicht als "bewusst verletzend" bezeichnet habe, sagt sie in der Pressekonferenz. Allerdings blieb Merkel bei ihrer Entscheidung, dass die Staatsanwaltschaft auf Grundlage von Paragraf 103 des Strafgesetzbuchs gegen Böhmermann ermitteln dürfe. Das Hamburger Landesgericht untersagte in einem Urteil Ende 2016 die von Böhmermann vorgetragen Satire. Der ZDF-Moderator legte Beschwerde ein. Das Gedicht sei von der Kunstfreiheit gedeckt. Doch die Klage wird im Juli 2019 vom Bundesgerichtshof zurück gewiesen. 2019 zieht Böhmermann vor das Bundesverfassungsgericht. Bislang ist das Verfahren anhängig.

Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann. Bildrechte: IMAGO