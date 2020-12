Das Altpapier am 16. Dezember 2020 Der Elefant im Raum

+++ Was im Laufe des Dezembers auch stets aufpoppt: die Prognosen, die das Nieman Lab bei Medienexperten für das kommende Jahr abfragt. Ich habe längst nicht alle "Predictions for journalism 2021" gelesen. In einen Beitrag zum Thema Diversität (siehe dazu ausführlich zuletzt ein Jubiläums-Altpapier von Alice Hasters) etwa hat mich aber die von 50 Cent inspirierte Headline "Get representative, or die trying" reingezogen. Er stammt von Hadjar Benmiloud, der Gründerin einer ungewöhnlichen Medienberatungsfirma in den Niederlanden. Sie schreibt: "In 2021, any discussion around diversity, equity, and inclusion (DEI) in newsrooms will either go one of two ways. Center stage, based on quality journalism arguments and enabling newsrooms to adapt and innovate. Or sidelined, as we’ve seen in so many newsrooms before. These places start with moral arguments and 'nice to support' initiatives (…) DEI is framed as some esoteric undefined ideal beyond the horizon, one that never gets prioritized and never gets any closer." Ihre Prognose: "Only newsrooms that see DEI as a core priority of every journalism function will survive. DEI in journalism is not about 'offering opportunities' to less privileged parties, but about maximizing their power to reflect reality and offer journalism a chance to fulfill its core task — to cover reality with truth — in a brave new world."