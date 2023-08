2. und 3. September Start in die Jubiläumssaison: Eröffnungskonzerte in Suhl und Leipzig

Mit Frank Martins berührendem Oratorium "In terra pax" und Instrumentalmusik von Schubert und Szymanowski starten die MDR-Ensembles in ihre Jubiläumsspielzeit. Dirigent Alexander Liebreich leitet die Eröffnungskonzerte am 2. September in Suhl und am 3. September in Leipzig.