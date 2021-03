Mitglieder des MDR-Sinfonieorchesters bei der Aufnahme einer Mikrokomposition Bildrechte: MDR/Thilo Sauer

Die Musikrichtungen reichen von Klassik bis Jazz, Rock und Elektronik und sind so verschieden wie die Ideen hinter den Kreationen. So ließ sich beispielsweise der in Chemnitz lebende Komponist Thomas Stöß von den populären Bildergeschichten "Vater und Sohn" inspirieren, die Karikaturist Erich Ohser (alias e. o. Plauen) in den 1930er Jahren gezeichnet hatte. Eine Episode über das Fahrradfahren setzt er als humoristische Miniatur für Oboe, Klarinette und Fagott um. Die in Dessau geborene Komponistin Annette Schlünz wiederum verbindet Sprechklang und gesungenes Wort. Dabei bezieht sie sich auf Lyrik von Ulrike Draesner, die als Professorin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig lehrt. Mit Schwung gesprühte Graffitis regten den Weimarer Komponisten Peter Helmut Lang zu seinem Werk "Neon" für Streichquartett an, das mit seinen grellen, leuchtenden Klangfarben einen frechen Akzent setzt.