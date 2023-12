Viele Menschen schauen am Jahresende gern zurück, was alles so war. Manche blättern im Kalender, wo sich im Laufe der Zeit viele Termine angesammelt haben: Ah, da war Zahnarzt (örks), da war Party mit Tanz (und man nimmt sich vor, 2024 mehr tanzen zu gehen!) oder da: Da gab es diesen herrlichen Abend in der Kneipe mit XX, wo man zu fortgeschrittener Stunde eine wichtige Erkenntnis über das Leben und diese direkt in den Kalender notiert hatte. Leider lässt sie sich nicht mehr entziffern – so ist es, das Leben.

Man kann natürlich in der Rückschau noch weiter zurückgehen und mal grundsätzlich gucken … Im Deutschlandfunk gibt es seit Jahren samstags, 10 Uhr, die tolle Sendung "Klassik, Pop, etc.". Da stellen prominente Leute in einer Stunde Musik vor, die wichtig in deren Leben war und erzählen Geschichten dazu. Haben Sie schon mal überlegt, welche Titel ihres Lebens Sie da auswählen würden? Ist ganz schön schwer, alles in eine Stunde zu quetschen. Bei mir wäre auf jeden Fall dabei: a-ha, Heinrich Schütz, The Prodigy und Sergej Rachmaninow …

