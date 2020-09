Der Auftakt ist betörend schön, denn ein farbenprächtiger Blütenregen empfängt den Besucher im Obergeschoss des Japanischen Palais. Bei der Installation von Theresa Rothe hängen aus einem Wolkenähnlichen Gebilde tausende Kunstblumen herab. Wobei der Begriff irreführend ist, denn selbst wenn man an sich kein Fan dieser Nachbildungen ist, sieht man diesen hier die große Kunstfertigkeit an, mit der sie nach dem Vorbild der Natur handgefertigt wurden. Sie stammen aus der Kunstblumenmanufaktur Steyer in Wallroda nahe Dresden, die Heide und Gerald Steyer in diesem Jahr, nachdem sie 50 Jahre lang die Couturiers in Paris beliefert haben, schließen mussten. Die beiden freuen sich, "dass unsere Sachen als Kunst gewürdigt werden, während wir immer nur die Produktion gesehen haben, deswegen ist es doch sehr schön, als Abschluss zu sehen, was hier aus unseren Blumen gemacht worden ist".