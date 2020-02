Ayo hatte in letzter Zeit genug mit sich selbst zu tun. Der älteste Sohn in wilder Pubertät. Für die eine Tochter musste sie in Trumps Amerika um die Aufenthaltsgenehmigung kämpfen. Da schien die Idee, Coversongs ihrer eigenen Lieder aufzunehmen überschaubar und sinnvoll.

Doch eigentlich stand Ayo nicht hinter dem eigenen Plan: "Als ins Studio hatte ich eine depressive Phase. Die ganze Aktion mit meiner Tochter. Das war nicht leicht. Daher hatte ich auch keinen Bock auf die Coversongs und habe einen Ausweg gesucht. Ihr Produzent Freddie Koella habe ihre dabei sehe geholfen: "Er war der erste Mensch, der mit mir über Depressionen geredet hat. Davor hatte ich gedacht, Schwachsinn, so was gibt es alles gar nicht." Und so wurden die Pläne geändert. "Royal" ist Ayos sechstes Studioalbum. Bildrechte: 3ème Bureau

Wenn Cowboys Folk machen

Drei Coverversionen haben dennoch ihren Weg auf das Album gefunden. Die eine – "Fool's Gold" –stammt von der verstorbenen amerikanisch-mexikanischen Sängerin Lhasa de Sela und wurde Ayo von besagtem Freddy Koella vorgeschlagen. Es ist eine überraschende Country-Exkursion. Als ihre Tochter das gehört habe, habe sie gesagt: Oh Mama, Countrymusik! Doch Ayo sagt: Ich fand das gut. Am Ende des Tag ist es Folk, nur eben Cowboys, die Folk machen." Ein weitere Coversong auf Royal ist "Ne Quelque Part" ist ein weiterer Coversong auf Royal. Mit "Afro Blue" hat sich Ayo weit in den Jazz vorgewagt.

Ich liebe 'Afro Blue', ich liebe Jazz. Jazz kann man im bestimmten Alter nicht singen. Mit 20 Jazz singen? […] Es ist wie eine Flasche Wein, mit 20 Jahren ist die nicht gereift, dass es gut schmeckt. Ayo, Sängerin

Royal zeigt nun eine gereifte Musikerin. Aus der schwierigen Lebensphase ist ein Album entstanden, das noch spärlicher instrumentiert ist, als man es von Ayo sowieso gewohnt ist. Die Band, die Kompositionen lassen viel Raum für Ayos Stärke, das Geschichten erzählen.

"Beautiful" –Suche nach Identität