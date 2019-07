Wer weiß, inwieweit das wahre Leben bei dieser Story von Volker Insel die Feder geführt hat. Sie hat jedenfalls den Vorteil, so schön verrückt zu sein, dass man sich nicht um eine ganz schlüssige Dramaturgie kümmern muss, sondern wild drauflos spielen kann. Am besten wie die Teufel, dann klappt es am Ende schon mit der Unterhaltung. So ungefähr sah es wohl aus, das Rezept für die jüngste Inselbühnen-Produktion, bei der der namensgebende Chef der freien aber hochprofessionellen Truppe, Volker Insel, natürlich auch als Regisseur wieder in voller Verantwortung steht.



Auf dem Besetzungszettel des originalen Stücks von Jacques Offenbach stehen 25 Rollen. Die Inselbühne geht mit gerade mal sechs Personen ins Rennen, die im ersten Teil bis zur Pause eine herrliche Räuberpistole erzählen. Sprich, sie verkürzen den Offenbach aufs personell machbare und spielen und singen augenzwinkernd-parodierend schlechtes Musik-Theater. Das aber vom Feinsten - diese Operettenparodie funktioniert.