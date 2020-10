Neu im Kino "Becoming Black": Alltagsrassismus in der DDR

Ines Johnson-Spain wuchs als schwarzes Kind in einer weißen Familie in der DDR auf, ihr wirkliche Biografie wurde ihr verschwiegen. In ihrem Film deckt sie ihre eigene Geschichte auf. Sie zeigt, dass Rassismus auch in der sich internationalistisch gebenden DDR eine Rolle spielte und bis heute fortwirkt.