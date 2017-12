Simone Buchholz ist die coolste Krimi-Autorin Deutschlands - das steht fest. Ermitteln lässt sie in Hamburg, ob das die coolste Stadt Deutschlands ist, darüber kann man streiten. Vom Wetter dort lässt sich Buchholz jedenfalls nicht abschrecken, sie ist sogar wegen des Wetters nach Hamburg gezogen, sagt sie. Simone Buchholz hat also Humor, worauf auch der Titel ihres neuen Krimis schließen lässt: "Beton Rouge", bereits der siebte Fall mit Staatsanwältin Chastity Riley. Schauplatz ist zunächst der Hamburger Hafen, dort ereignet sich ein Unfall mit Fahrerflucht. Aber das ist nur der ganz große Bogen der Geschichte. Denn der eigentliche Fall beginnt mit einem ominösen Käfig vor einem Hamburger Verlagshaus:

Die 44er sind zuständig für Juwelenraub und Banküberfälle, für Geiselnahmen und Erpressungen im großen Stil, aber auch immer, wenn etwas anliegt, das erstmal nicht so richtig eingeordnet werden kann. Sowas wie ein nackter Mann in einem Käfig. Und vielleicht auch sowas wie ich.

Die beiden neuen Partner beschnuppern sich. Und als ein zweiter Käfig vor dem Verlag auftaucht kommen zu Rösch noch zwei weitere Unsympathen dazu, um die sich die Ermittler kümmern müssen: Leonard Bohnsen, Verlagsgeschäftsführer für den Bereich Zeitschriften und zweites Opfer und Robert Grabowski, Betriebsratsvorsitzender, der der Meinung ist, dass die Manager des Hauses über Jahre "Entwicklungen verpennt und falsche Entscheidungen getroffen" haben. Was nach Medienkritik klingt, ist weit mehr. Chastity hangelt sich mit Ivo durch die Büroetagen der Arroganz und findet raus: Rösch und Bohnsen sind zusammen zur Schule gegangen. Der dritte, mit dem sie einst das Internat terrorisierten, heißt Sebastian Schmidt und ist - Überraschung: Vorstandsvorsitzender bei Mohn & Wolff. Die Spur führt also in die Vergangenheit ...

Ansonsten: Die Möwen fliegen tief, die Tür zur Stammkneipe "Blaue Nacht" ist angelehnt, die Tür zum Betreiber jedoch fast geschlossen, Beziehungsprobleme allerorten, viel doppelter Boden und doppelte Schnäpse. Die Brutalität der Verbrechen ist bei Simone Buchholz immer subtil verkleidet. Selten wird es konkret, blutrünstig und gewalttätig, Simone Buchholz stellt ihre Protagonisten lieber an Tresen, um sich in Gesprächen und mit viel Alkohol von den gesehenen Gewalttaten zu erholen. Und natürlich wimmelt es darin wieder vor Lebensweisheiten wie: "Wer früh trinkt, hat früh einen Kater." Simone Buchholz’ Krimis könnte man also auch in die Ratgeberecke stellen. Glücklich machen sie, auch wenn Protagonistin Riley meistens nicht verstecken kann, dass sie unglücklich ist. Ihre Gefühlslage lässt sich nicht wegschminken, auch nicht mit "Beton Rouge". Und wenn dann am Ende auch noch die "Kopfschuss-Mucke" von Bill Callahan läuft, dann möchte man weinen und lachen zugleich und Chastity Riley mindestens auf ein Bier einladen.