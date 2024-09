"The Phantom of the Opera ist here … in my mind." – Hören Sie die absteigende Melodie, die pseudo-dramatischen Orgelakkorde? "Phantom of the Opera" ist eines der erfolgreichsten Musicals der Welt, das unter anderem mit einer großartigen Bühnenshow überzeugt. Doch die Geschichte stammt nicht aus der Feder von Andrew Lloyd Webber, sondern wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem französischen Schriftsteller Gaston Leroux geschrieben.



Im Pariser Opernhaus treibt ein Phantom sein Unwesen. Es unterrichtet die junge Sängerin Christine und holt alles aus ihrer Stimme. Doch dafür will er sie auch an sich binden und terrorisiert das ganze Theater, als er seinen Willen nicht erhält. Der RBB hat den Roman als Hörspiel-Serie adaptiert. Zugegeben: Als der Kronleuchter von der Decke fällt, ist es nicht ganz so dramatisch wie im Musical. Dafür erscheint das Phantom in dieser Fassung noch geisterhafter und unheimlicher.