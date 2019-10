Gregor Sanders Roman beginnt mitten in einer großen Krise. Der Zeitraum, in dem seine Geschichte spielt, reicht von den 80er-Jahren bis in die Jetztzeit. Und da steckt Thomas, der Anwalt geworden ist, in einer echten Existenzkrise. Er trinkt und raucht zu viel, seine Frau und die beiden Töchter haben ihn verlassen, sogar die Kanzleipartnerin merkt, dass etwas nicht stimmt – die ganze bürgerliche Fassade beginnt heftig zu bröckeln.

Aber es ist natürlich auch eine Art Midlife-Krisen-Roman, denn Thomas (und die anderen Figuren) sind zu Beginn des Romans genau in dem Alter, in dem man sich fragt: Was kommt denn jetzt eigentlich noch? Soll die Frau, die gerade abgehauen ist, eigentlich wiederkommen oder will ich lieber selbst abhauen aus meinem eigenen Leben; war das richtig, was Daniel gemacht hat, der in die Welt rausgezogen ist, unter anderem in St. Malo ein Restaurant hatte, oder seine Mutter Christine, die mit der Wende in den Westen gegangen ist und Thomas erklärt hatte, "Das machen nur die Schlauen".