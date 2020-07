Buchkritik: "Writers & Lovers" von Lily King Ein Künstlerroman, der gute Laune macht

Die 1963 geborene Lily King wuchs in Massachusetts auf, studierte Englische Literatur und Kreatives Schreiben und unterrichtete anschließend an verschiedenen Universitäten. In den USA wurde sie mit ihrem Roman "Euphoria" bekannt, der 2015 auch in Deutschland ein Erfolg war. Mit "Vater des Regens" folgte eine Geschichte einer vertrackten Vater-Tochter-Beziehung. Ihr neues Buch "Writers & Lovers" handelt von einer jungen Schriftstellerin und ihrem Kampf mit den Unwägbarkeiten des Lebens.