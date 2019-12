Überflüssige Verfilmung "Cats" - Dieser irritierende Film sorgt für unfreiwilligen Schrecken

Warum muss aus einem weltweit erfolgreichen Musical über und mit Katzen auch noch ein Film werden? Das fragt sich unser Kritiker, denn der hält die "Cats"-Verfilmung für extrem missglückt. In Katzenfelle eingenähte Darsteller wie Judi Dench, Irdis Elba oder Ian McKellen verwandeln sich in unansehnliche Wesen und agieren in einer dürftigen Handlung. Dieses "Werk" schlich sich soagr in die unguten Träume unseres Kritikers.