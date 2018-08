Dies ist nach "Goodbye Christopher Robin" von Simon Curtis schon der zweite Film in diesem Jahr, der uns in die Welt von Winnie Pooh führt. Der inzwischen erwachsene Christopher Robin hat die geliebten Stofftiere in der Landschaft seiner Kindheit zurückgelassen, er lebt in London mit seiner vernachlässigten Familie und arbeitet sehr hart. Ewan McGregor spielt diesen überforderten Normalbürger so sympathisch gestresst wie nur er es kann.