Regiedebüt "Cortex": Mystischer Thriller von und mit Moritz Bleibtreu

Bildrechte: Jochen Saupe

Mit dem Thriller "Cortex" gibt Schauspieler Moritz Bleibtreu sein Debüt als Regisseur und Autor, in dem er auch selbst den Protagonisten mimt. Inspiriert von David Lynch und Christopher Nolan schafft er eine düstere Welt, in der Realität und Traum verschwimmen. Das Ergebnis ist so sehenswert, dass man ihn sofort noch einmal sehen will, meint unser Kritiker.