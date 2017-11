Lucas Cranach d. J. (Werkstatt): Auferstehung Christi mit Stiftern, 1562, Öl auf Lindenholz, 158x115,5 cm, Kunstmuseum Moritzburg Halle Bildrechte: Punctum/Bertram Kober

Im ersten Obergeschoss des Nordflügels im Kunstmuseum Moritzburg Halle werden selten zu sehende Meisterwerke aus der Grafischen Sammlung der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau zu sehen sein: Zu den Themen Religion, Mythologie, Allegorie, Porträt, Landschaft, Genre und Historie. In einem eigens hierfür geschaffenen separaten Raum werden – ergänzend aus der Sammlung der Moritzburg – sowohl aufwändig restaurierte Epitaphien der Familie von Schönfeldt präsentiert als auch das Fragment einer Kreuzigungsszene aus Löbnitz bei Delitzsch. Beide Werke stammen ursprünglich aus der Cranach-Werkstatt in Wittenberg.



Das Kunstmuseum Moritzburg verfügt zudem über mehr als 1.000 Flugblätter des 15. und 16. Jahrhunderts. Bedeutende Einzelblätter werden ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sein. Damit zeigen die beiden sachsen-anhaltischen Sammlungen im 500. Jahr der Reformation mit ihren Ausstellungsobjekten den künstlerischen und geistiggeschichtlichen Wandel dieser Zeit.