"Darkroom – Tödliche Tropfen": Kritik zum Film von Rosa von Praunheim

Regisseur und Autor Rosa von Praunheim Bildrechte: imago images/tagesspiegel

Rosa von Praunheim hält sich in seinem Spielfilm sehr genau an die damals ausführlich berichteten Fakten. Lars liegt festgebunden in einem Krankenhaus-Bett, von hier aus springt der Film in die Rückblenden seines Lebens: eine traurige Kindheit bei der lieblosen, übergriffigen Großmutter, erste Liebe, erste Gewalterfahrung. Wie in seinem Film "Härte" zeichnet Praunheim das Bild eines Täters, liefert die Bausteine zur Biografie, zeigt aber auch, wie rätselhaft dieser Mann im Grunde ist. Über Motive kann man nur spekulieren.



Der Regisseur kann sich dabei auf zwei großartige, junge Darsteller stützen: Božidar Kocevski als Lars und Heiner Bomhard als sein nichtsahnender Freund Roland. Beide sind übrigens auch in Rosa von Praunheims autobiografischer Show "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht" im Deutschen Theater in Berlin zu sehen.