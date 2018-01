Unterwegs im wackligen Wohnwagen auf der Route 66 Bildrechte: Concorde Film Verleih

Auf dieser streckenweise chaotischen Fahrt erscheint ihnen ihr Leben mit all den glücklichen und verletzenden Momenten, noch einmal in seiner ganzen Kostbarkeit und Unwiederholbarkeit - es ist Vergewisserung und Abschied zugleich. Der italienische Regisseur Paolo Virzì ("Die Überglücklichen") verbindet in seinem ersten englischsprachigen Film - eine Verfilmung des Romans von Michael Zadoorian - mit sicherer Hand die Komik dieser beiden herrlich eigensinnigen Alten mit der Wehmut der Vergänglichkeit. Er kann sich dabei auf die große Kunst seiner Hauptdarsteller verlassen: Helen Mirren und Donald Sutherland. Als Filmpaar standen die beiden zuletzt vor fast 30 Jahren gemeinsam vor einer Kamera, doch ihr wunderbar intimes Spiel wirkt, als hätten sie all die Jahre wirklich zusammengelebt.