Am Anfang ist da nur ein Junge, der um sein Leben rennt. Deutschland im April 1945, irgendwo hinter der Front. Vielleicht ist er desertiert, vielleicht hat er auch nur etwas zu Essen geklaut. Jetzt ist er Freiwild, gejagt von den eigenen Leuten. Bis er ein verlassenes Auto entdeckt. Und darin seine Rettung: Eine Uniform. Von nun an wird er sich als hochdekorierter Hauptmann der Luftwaffe durchschlagen – und eine abgründige "Köpenickiade" nimmt ihren Lauf. Der Film "Der Hauptmann" beruht auf einer wahren Geschichte: Der Soldat hieß Willi Herold. Ein 19-jähriger Schornsteinfegerlehrling aus Lunzenau bei Chemnitz, eigentlich viel zu jung, um Hauptmann zu sein.

Es hat geholfen, dass es die letzten zwei Kriegswochen waren, wo Not am Mann war und alle möglichen Leute befördert wurden, aber natürlich hat es auch etwas mit der Uniform selbst zu tun. Die Uniform verleiht ihm Sicherheit, er kann sich dahinter verstecken.

Nun gibt es in diesen letzten Kriegstagen einige wie ihn und so hat dieser falsche Hauptmann schon bald einen Trupp von Untergebenen, und den selbsterdachten Auftrag, die "Lage hinter der Front" zu erkunden. Meisterhaft versteht dieser Film die Balance zu halten, zwischen Groteske und Drama. Es geht Regisseur Robert Schwentke weniger um die Uniform, als um das, was sie umhüllt: Was macht einen Menschen aus? Und was passiert, wenn er plötzlich die Macht hat, zu töten? Max Hubacher spielt diesen Willi Herold zwischen jugendlicher Unschuld und eiskalter Härte.