Neu im Kino Brillanter Thriller: "Der See der wilden Gänse"

Hauptinhalt

Bildrechte: Jochen Saupe

Düsterer Thriller, Bikerfilm und Porträt einer zutiefst heruntergekommenen Gesellschaft – all das ist "Der See der wilden Gänse". Raffiniert konstruiert der chinesische Regisseur und Drehbuchautor Diao Yinan sein Bild einer kriminellen Gegenwelt, die temporeich erzählte Story siedelte er an in Wuhan. Ein spannendes, visuelles Meisterwerk, findet unser Kritiker.