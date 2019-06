Für diesen Roman bekam Margaret Atwood den Booker Prize. Der Roman erzählt die Geschichte der Industriellentöchter Laura und Iris Chase, die im Ontario vor dem Zweiten Weltkrieg aufwachen. Der Vater schirmt sie ab von der Außenwelt und beschneidet ihre Lebensfähigkeit in der Realität. Die weltfremde Laura verliebt sich in den Kommunisten Alex Thomas. Der ist angeblich verantwortlich für die Brandstiftung an der Fabrik der Chases. Auch Iris ist Alex wohlgesonnen.



Als der Vater Iris in eine Ehe mit seinem wirtschaftlichen Konkurrenten zwingt, nimmt die Tragödie ihren Lauf. Der Vater stirbt, die Fabrik geht pleite, Alex geht in den Untergrund, Laura in die Nervenklinik, schließlich begeht sie Selbstmord. Iris erzählt die Geschichte als alte Frau ihrer Enkeltochter. Iris möchte am Ende ihres Lebens verstehen, warum ihr Leben so gelaufen ist. Außerdem möchte sie die Dämonen ihres Lebens nicht an die Enkelin weitergeben. Die andere Erzählperspektive ist die eines auktorialen Erzählers, der sich mit Iris abwechselt. Eine weitere Ebene ist eine Science-Fiction-Geschichte, die von Alex Thomas erfunden wird. In dieser geht es um die ewigen Themen von Margaret Atwood: Macht, Sex, Brutalität und Gier. Wegen der Struktur nicht der leichteste von Atwoods Romanen – aber spannend bis zur letzten Seite.