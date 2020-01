"Ein verborgenes Leben" – Filmkritik und Trailer zum Film mit August Diehl

Neu im Kino "Ein verborgenes Leben" – Drama über einen stillen Helden in unmenschlichen Zeiten

Mit einem feinfühlig spielenden August Diehl in der Hauptrolle setzt der Film von Terrence Malick dem Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter ein sehr menschliches Denkmal, so unser Filmkritiker. Der österreichische Bauer Jägerstätter wurde 1943 von den Nazis hingerichtet. Neben Diehl sind auch Bruno Ganz und Jürgen Prochnow in "Ein verborgenes Leben" zu sehen.