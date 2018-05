Dieser Film erzählt die wahre Geschichte der Eleanore Riese, die an paranoider Schizophrenie litt. Dennoch schaffte es die Patientin einer Klinik in San Francisco, sich gegen die entmündigende Behandlung zur Wehr zu setzen. In einem spektakulären Verfahren, unterstützt von der Anwältin Colette Hughes, wehrte sie sich gegen medizinische Zwangsmaßnahmen, etwa gegen aufgezwungene Medikamente, und veränderte damit die Praxis nachhaltig.