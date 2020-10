Chronik eines Verfalls: Dieses deutsche Biopic, das in Cannes gelaufen wäre, setzt 1967 ein und endet 1982 mit dem frühen Tod des Filmgenies Rainer Werner Fassbinder, dessen Produktivität und Originalität ebenso maßlos waren wie die Exzesse seiner unaufhaltsame Selbstzerstörung. Regisseur Oskar Roehler ("Die Unberührbare") inszeniert in theaterhaften Räumen mit erkennbar gemalten Kulissen einen Bilderbogen, der trotz seiner an Fassbinders Ästhetik erinnernden Künstlichkeit tief berührt.

Angesichts dieser Wucht verblasst allerdings das Umfeld. Fassbinder war nicht einfach nur ein blutsaugender Sadist, seine Filme entstanden in einem konfliktreichen, gemeinsamen Prozess, in einem künstlerischen Kollektiv mit einzigartigen Persönlichkeiten, die hier fast nur als Opfer erscheinen. Während die Männer zumindest in den Liebesbeziehungen zu Fassbinder sichtbar werden, bleiben die meisten Frauenfiguren eher Beiwerk. Dennoch ist dieser Film eine fesselnde, unkonventionelle Würdigung dieses Mannes, dessen Filme man sofort wieder sehen will.