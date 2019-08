Am Anfang des Films steht eine merkwürdig hölzerne Hochzeit auf einem deutschen Standesamt, besiegelt von einem ungeschickten Kuss, ganz offensichtlich lieben sich die Brautleute, der Kurde Baran (Ogulcan Arman Uslu) und die deutsche Pilotin Marion (Anne Ratte-Polle) nicht. Sie hat ihn im Türkei-Urlaub kennengelernt, einen Flüchtling, der für Geld mit Frauen schläft. In ihrer tiefen Lebenskrise, an Krebs erkrankt und für lange Zeit berufsunfähig, holt sie den viel jüngeren Mann nach Deutschland, hilft ihm auf eine kühle und überlegte Weise, um ihn dann doch – auch für sie selbst überraschend – zu lieben. Und während Baran alles in dem neuen Land lernen muss, beginnt auch Marion die gewohnte Umgebung mit anderen Augen zu sehen.