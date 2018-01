Gary Oldman spielt den eigensinnigen Winston Churchill in seinen ersten Amtswochen.

Gary Oldman spielt den eigensinnigen Winston Churchill in seinen ersten Amtswochen. Bildrechte: 2017 FOCUS FEATURES LLC

Filmrezension "Die dunkelste Stunde" - Wie Churchill England rettete

England 1940: Der anfängliche Kriegserfolg der Nazis stürzt die britische Regierung in eine existenzielle Krise. Premier Chamberlain verliert den letzten politischen Rückhalt. Seine Beschwichtigungspolitik hat Hitler nur ermutigt. Chamberlain sieht sich zum Rücktritt gezwungen. Die Niederlage steht kurz bevor. Nur dem unpopulären Winston Churchill traut man zu, die scheinbar ausweglose Lage in den Griff zu bekommen. In "Die dunkelste Stunde" lässt Gary Oldman den eigensinnigen Churchill wiederauferstehen.

von Thomas Palzer, MDR KULTUR