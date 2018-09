Als Florian Henckel von Donnersmarck im Jahr 2007 seinen Oscar für das Stasi-Drama "Das Leben der anderen" entgegennahm, fühlte er sich endlich zu Hause angekommen und erklärte, dass es das amerikanische Kino gewesen sei, das ihn geprägt habe. Tatsächlich merkt man seinem Regiedebüt diesen Einfluss an. "Das Leben der Anderen" folgt der Dramaturgie eines Genre-Films, übernimmt dessen typische Personenkonstellationen.

(K)eine Biografie von Gerhard Richter

Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck (hinten rechts) mit den Schauspielern Sebastian Koch (links), Paula Beer und Tom Schilling. Bildrechte: Walt Disney Studios Motion Pictures Germany Nun begibt sich von Donnersmarck wieder in die deutsche Geschichte: Anhand einer an Gerhard Richter angelehnten Biografie lässt er drei bewegte Epochen Revue passieren. Vorlage ist das Buch "Ein Maler aus Deutschland. Gerhard Richter. Das Drama einer Familie" von Jürgen Schreiber. In den frühen Bildern von Richter entdeckte der Journalist die Geheimnisse einer deutschen Familiengeschichte. Und auch der Regisseur spielt sich hier zum Psychoanalytiker auf, der verstehen möchte, wie Kunst entsteht, wie die große Historie und die persönlichen Erlebnisse die Bilder von Richter beeinflusst haben.

Im Film heißt der Künstler Kurt Barnert und wird während des Krieges in Dresden groß. Nach dem Krieg nutzt das neue Regime im Osten sein künstlerisches Talent für großflächige Propagandabilder in öffentlichen Gebäuden. Mit seiner Frau Ellie flieht Barnert in den Westen und studiert an der Kunsthochschule in Düsseldorf. Was Kurt nicht ahnt, aber wir Zuschauer wissen: Sein Schwiegervater war als Arzt an den Euthanasieprogrammen der Nazis beteiligt und mitverantwortlich für die Ermordung von Kurts geliebter Tante Marianne im Konzentrationslager, die auch auf einem frühen Richter-Bild dargestellt ist.

Reaktionär und Konservativ

Sebastian Koch spielt Prof. Carl Seeband, Kurts Schwiegervater. Bildrechte: Walt Disney Studios Motion Pictures Germany "Werk ohne Autor" ist durchdrungen von einem mal offensichtlichen, mal indirekten Konservatismus, flankiert von einem reaktionären Geschichtsbild. Wenn der von Sebastian Koch gespielte Arzt nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen gefangen genommen wird, zeigt die Kamera diese aus der Untersicht – ihre Gesichter wirken verzerrt, diabolisch. Dabei ist der Arzt der Täter. Obszön die Szene, in der die Kamera Kurts Tante zu klassischer Musik in die Gaskammer begleitet – als könne man so das unvorstellbare Grauen abhandeln. Die Situation wird zusammengeführt mit den Bildern fallender deutscher Soldaten und Aufnahmen des nach den Bombenangriffen brennenden Dresden. Soll die eine Tat die andere aufwiegen? Welche Fatalität wird hier erzeugt?

Tom Schilling als junger Kurt Barnert. Bildrechte: dpa Auch in Sachen Kunst schlägt der Film reaktionäre Töne an. Zu Beginn geht der kleine Kurt mit seiner Tante durch eine Ausstellung "entarteter Kunst". Ein Museumsführer (Lars Eidinger) erklärt, warum die Bilder Schund seien. Später wird es eine Führung durch die Kunsthochschule in Düsseldorf geben, bei der die Experimente der jungen Studenten veralbert werden. Man hat Eidingers Kommentare noch im Ohr und meint, dass die Kamera auch dessen verachtungsvollen Blick auf installative und performative Kunst übernimmt.

Eine seltsame, mystische Betrachtung