Es ist absolutes Neuland für Regisseur Thomas Stuber. In zweierlei Hinsicht. Hausen ist seine erste Serie – und dann auch noch im Genre Horror: "Obwohl es natürlich viele Berührungspunkte für mich gibt aus meiner bisherigen Arbeit, was die Figuren oder die verschiedenen Lebensbereiche angeht, hat es natürlich mit dem Genre Mystery und Horror ein Element, das ich bisher noch nicht so bearbeitet habe," erklärt Stuber.

In "Hausen" bestimmt kein Supermarkt, sondern ein heruntergekommenes Hochhaus das Setting. Düster, dunkel, kalt und absolut verfallen. Ein Ort, an dem mysteriöse Dinge geschehen. Thomas Stuber schickt Charlie Hübner und Tristan Göbel als Vater-Sohn-Gespann in den Plattenbau am Rande einer namenlosen Stadt. Während der Ältere als Hausmeister versucht, Herr über das marode Haus zu werden, entdeckt der Jüngere, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt.