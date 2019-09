Zwei Vorbilder gibt Isata Kanneh-Mason an, Beyoncé und Clara Schumann. "Das Inspirierendste an Clara Schumann ist für mich ihre Stärke", erzählt Kanneh-Mason: "Sie lebte vor 200 Jahren, sie managte und hielt ihre außergewöhnlich lange Konzertkarriere aufrecht und zog dabei noch sieben Kinder auf. Ich komme selber aus einer Familie mit sieben Kindern und denke, das ist sehr sehr beeindruckend." Deshalb fühle sie sich sehr geehrt, Schumanns Musik spielen zu können.

Aber klassische Musik? Merkwürdigerweise nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal. An der Royal Academy of Music in London studierten mit Isata Kanneh-Mason Menschen fast aller Hautfarben, nur eben nicht ihrer.