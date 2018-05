Isle of Dogs

Wes Andersons zweiter Animationsfilm nach dem "Fantastischen Mr. Fox" führt uns in ein dystopisches Japan, in dem so ziemlich alles aus dem Ruder gelaufen ist, auch die explodierende Hundebevölkerung. Als die Vierbeiner auch noch von einer gefährlichen Grippe-Epidemie heimgesucht werden, verfrachtet die Regierung die Tiere auf eine Müllinsel, deren verkrustete, verklebte, verdreckte Endzeit-Welt allein schon den Besuch des Films lohnt. Wir betreten sie mit dem kleinen Atari Kobayashi, der verzweifelt seinen geliebten Hund sucht und dabei von einer Bande ruppiger Artgenossen unterstützt wird.