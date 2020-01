Der erste Teil von Bruno Dumonts herrlich eigenwilliger Filmbiografie der französischen Nationalheiligen läuft ja bereits im Kino, die Kindheit schildernd. Jetzt kommt der zweite Teil in die Kinos, wieder mit Lise Leplat Prudhomme in der Hauptrolle, die so kindlich ist wie Johanna es wohl war und keine junge Frau wie in den meisten der unzähligen Verfilmungen, die es schon gibt.