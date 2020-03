Schon hier wird klar: Diese Reise rund um das eurasische Binnengewässer wird spannend. Das Schwarze Meer als Lebensraum verbindet und trennt, offenbart sehr unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt, ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mühling reist als Beobachter und ist mittendrin, nimmt Anteil an Schicksalen und Lebensläufen.



Die Reisereportage führt nicht nur an die Orte am Meer, sondern auch in die Historie, zu Sagen und Legenden, zur wirtschaftlichen und politischen Situation der Anrainer. Besonders am Herzen liegen ihm die Klein- und Kleinstethnien, die hier in den Grenzgebieten des Schwarzmeerraums überall anzutreffen sind. Viele von ihnen teilen ein Schicksal.