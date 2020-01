Der kleine Junge Jojo (hinreißender Kinderdarsteller: Roman Griffin Davis) wächst in der Nazi-Zeit bei seiner Mutter auf, die von Scarlett Johansson mit viele Charme und Wärme gespielt wird. Er ist ein glühender Anhänger des Regimes und wenn doch Zweifel aufkommen, erscheint ein imaginierter Hitler (vom Regisseur Taika Waititi selbst gespielt) als guter Freund bei ihm im Kinderzimmer, um ihn bei der Nazi-Stange zu halten. Doch irgendwann beginnt Jojo zu ahnen, dass etwas an seinem einfachen Weltbild nicht stimmt, dass Juden keine Hörner haben und vielleicht ganz andere Leute in der kleinen Stadt die wahren Monster sind.