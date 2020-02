Der Schwerpunkt in Karl Schlögels "Duft der Imperien" liegt auf Russland und Frankreich. Bildrechte: Hanser

Karl Schlögel schreibt, es werde zu wenig gerochen in der Geschichtsschreibung. Kant hat den Geruchssinn als den "entbehrlichsten" aller Sinne bezeichnet, und Schlögel versucht in diesem Buch sozusagen, den Geruchssinn in der Wissenschaft zu rehabilitieren. Was nicht ganz einfach ist, weil Gerüche bekanntlich verfliegen und rückblickend nur erinnert oder beschrieben werden können.



Dabei entsteht eine "olfaktorische Lyrik"; die Kopfnote des "Chanel Nº 5"-Vorgänger-Parfums wird im Buch zum Beispiel beschrieben als "mit typischen Anklängen an wachsige Rosenblätter und Orangenschalen sowie hesperidisch-zitrusartigen Facetten, … einer Jasmin-Komponente …, einer pudiert-voluminösen Veilchennote …" und noch dutzenden weiteren Attributen. Karl Schlögel bleibt da zum Glück nicht stehen, sondern bezieht die Geschichte ein: den Pulverdampf der Revolution oder den Gestank der Kriege, der Verbannung, der Lager. Er verlinkt Gerüche mit Zeiten Epochen, Orten.



Ein Alltagsbeispiel dafür ist der typische Intershop-Geruch, den in der DDR jeder kannte und den es heute scheinbar nicht mehr gibt. Wahrscheinlich riecht jetzt jedes Geschäft so, und wir nehmen das deshalb nicht mehr als außergewöhnlich wahr.