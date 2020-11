Der Rhythmus der Natur spendet Kathrin Schmidt Trost in Anbetracht ihres plötzlich anders strukturierten Lebens. Akribisch beobachtet sie den Zyklus der Jahreszeiten und das, was er bei ihr seelisch auslöst. Das Resultat sind faszinierende Strophen, die sich keinem Muster fügen. Seit jeher verweigert sich Kathrin Schmidt dem Fetischismus der Form. Sie schätzt das Spiel mit freien Metren und kombiniert Metaphern wie ein Zufallsgenerator, doch ab und an erliegt sie dem Reiz der Strenge und lässt sich im Meer klassischer Versmaße treiben. So zum Beispiel in einem Sonett über die Beete vor und hinter ihrem Haus: