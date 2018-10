Mit öffentlichen Auftraggebern hatte Klimt oft Ärger, so wandte er sich ab 1900 verstärkt dem Porträt zu: Damen des fortschrittlichen und kulturliebenden Bürgertums verewigte er. So auch Marie Henneberg. Sie lebte mit ihrem Mann Hugo, promovierter Physiker und selbst Künstler, auf der Hohen Warte in Wien, in einer von Josef Hoffmann geplanten Jugenstil-Villa. Das Klimt-Gemälde schmückte die große Halle des Hauses. Vor jedem seiner Damenbildnisse machte Klimt zahlreiche Skizzen zu Haltung, Garderobe oder Schmuck, um am Ende Habitus und Pose so zu gestalten, dass sie dem Wesen der Dame nahe kommen.



Klimts Gemälde gehören zu den teuersten des internationalen Kunstmarktes, die Moritzburg in Halle ist eins von nur drei deutschen Kunstmuseen, die mit dem "Bildnis Marie Henneberg" ein Werk des berühmten Malers besitzen. Bildrechte: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt - Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) / Punctum / Bertram Kober