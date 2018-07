1. Kat Frankie

Kat Frankie stammt eigentlich aus Australien und lebt nun schon seit 14 Jahren in Deutschland. Bildrechte: Imago

Kat Frankie ist mal wieder ein Beleg, dass beharrliche Livepräsenz kombiniert mit songwriterischem Talent auf lange Sicht zum Erfolg führen kann, womöglich auch ohne die Unterstützung eines großen Labels oder Medienpartners. Frankie ist in Sydney aufgewachsen, lebt aber seit mehr als zehn Jahren in Berlin. Dort hat sie ihren musikalischen Stil gefunden und hat in unterschiedlichsten Besetzungen und mit verschiedenen Partnern immer wieder die Republik und angrenzende Länder bereist und sich so einen guten Namen und eine beachtliche Fangemeinde erspielt. Ihr aktuelles Album "Bad Behaviour" ist energiegeladener Pop mit Soul und Jazz-Anleihen. Klingt Live noch druckvoller!

Infos zum Auftritt Kat Frankie

24. Juli 2018 | 20:00 Uhr

Volksbad Jena

2. Tocotronic

Mit "Die Unendlichkeit" haben es Tocotronic in diesem Jahr auf Platz Eins der Album-Charts geschafft. Bildrechte: Michael Petersohn

Wie kommt es eigentlich, dass diese Band im Laufe der Jahre immer besser zu werden scheint? "Die Unendlichkeit", erschienen im Frühjahr, ist in Sachen Konzept, erzählerischer Idee, Arrangement, Sounddichte, Direktheit und Darbietung erneut ein Riesensprung! Dirk von Lowtzow lässt sprichwörtlich die privaten Hosen runter, nimmt uns mit auf einen biografisch-lyrischen Trip, liefert in verträumt bis sperrige Popsongs gegossene Erinnerungen mit Anknüpfungsmöglichkeit für jeden Zuhörer und schüttelt dabei noch jede Menge Sätze aus dem Ärmel, die man sich sofort irgendwo hintätowieren möchte. "Ich gebe Dir alles und alles ist wahr – Electric Guitar".

Infos zum Auftritt Tocotronic

27. Juli 2018 | 20:00 Uhr

Theatervorplatz

3. Tom Walker

Der Brite ist ein Multiinstrumentalist, der sich das Spielen selbst beigebracht hat. Bildrechte: Relentless Records

"Der Bart, mein Hang zu ungesundem, in der Regel frittiertem Essen und Alkohol" – diese drei Dinge nennt Tom Walker, wenn man ihn fragt, was denn noch schottisch an ihm ist. Er, der in Glasgow geboren wurde, schon als Kind nach Manchester weiterzog und jetzt in London sesshaft geworden ist. Walker ist so etwas wie der perfekte Kumpeltyp, mit dem man immer wieder um die Häuser ziehen würde, der aber auch unbedingt für einen da wäre, wenn man selbst ganz unten landet. Und genau aus diesen Situationen macht der Mann dann noch großartige und eingängige Songs. "Du kannst keinen Song darüber schreiben, wie verdammt gut es dir geht. Dann klingst du schnell wie ein Vollidiot", sagt er. Sagt es, ruft lachend "Cheers" ins Publikum und haut mit seiner starken, rauen Röhre die nächste Ballade raus.

Infos zum Auftritt Tom Walker

01. August 2018 | 20:00 Uhr

Theatervorplatz

4. Von Wegen Lisbeth

Die Berliner Band "Von Wegen Lisbeth". Bildrechte: Sony Music/Marian Lenhart

"Als dein iPhone so grazil in den Landwehrkanal fiel, wusste ich: Schöner wird es nie" – wer Sätze wie diesen spielerisch leicht in einen tänzelnden Popsong packt, muss gut sein! Von Wegen Lisbeth kommen aus Berlin, keine Hipster sondern hip. Man kann das Indiepop nennen wenn man will. Ist aber eigentlich auch egal. Musikalisch bedienen sich die fünf Herren sowieso bei allem, was einem als Band auf einer Bühne mit dem Willen zu Show und Tanzbarkeit eben so einfällt und Spaß macht. Das Bemerkenswerte aber ist ihr Talent, die skurrilsten Geschichten und Sätze so zu schnitzen, dass sie sich perfekt in diesen Stilsalat betten. Dazu wechseln sie dann live auch noch permanent ihre Instrumente. Wie heißt es so schön in einem ihrer Songs: "Linkin Park, Timi Bendzko, Robin Schulz, Revolverheld – alles Kunst, wenn du tanzt."

Infos zum Auftritt Von Wegen Lisbeth

10. August 2018 | 19:30 Uhr

Theatervorplatz

5. Mighty Oaks

Bei "Mighty Oaks" handelt es sich wahrlich um eine internationale Band: Die Mitglieder kommen aus den USA, Italien und Großbritannien. Bildrechte: Universal Music

Der Erfolg dieser Band ist eine echte musikalische Feel-Good-Story. Ein Amerikaner, ein Italiener und ein Brite treffen in Hamburg aufeinander, sehen sich in Berlin wieder und gründen eine Band. Hier würde es für die meisten auch schon aufhören. Vielleicht noch eine EP, ein paar schöne Momente als Straßenmusiker und Supportgigs und dann Schluss. Bei den Mighty Oaks kam 2014 vor allem "Brother" – ein warmherziger, wunderschöner Folksong, der ihnen Ohren, Radios und Festivalbühnen öffnete. Selten hat eine Band so konsequent und überraschend einen Nerv getroffen wie in diesem Fall. Und selten gönnt das Publikum den entsprechenden Erfolg so ehrlich und bedingungslos.