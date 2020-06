Geordnet würden die ausgewählten Werke in drei großen Kapiteln, die etwa ein Jahrhundert umfassten; das Grafik-Kabinett der Fürsten im 18. Jahrhundert. Dafür stehen Werke von Bellotto, Tiepolo oder Piranesi, mit denen das Kabinett im 18. Jahrhundert internationales Ansehen erlangte. Zeichnungen von Caspar David Friedrich und Ludwig Richter zeugen von Dresdens Bedeutung als Kunstort in der Romantik. Blätter Alter Meister wie ein seltener Goya auf Elfenbein, Plakate von Toulouse-Lautrec, japanische Farbholzschnitte und Fotografie repräsentieren die Vielfalt der Zuwächse im 19. Jahrhundert. Diese Zeit des systematischen Sammelns steht unter der Überschrift "Auf dem Weg ins Museum".



"Brüche und Kontinuitäten" des 20. Jahrhunderts zeigt das letzte Kapitel. Werke von Otto Dix, Erich Heckel, Oskar Kokoschka und Wassiliy Kandinsky sowie Fotografien von Edmund Kesting und Charlotte Rudolph stehen für die Erwerbungen in der Weimarer Republik. Deutlich werde, so Fritz, wie politisch-gesellschaftliche Ereignisse noch heute fortwirkten, gingen in der NS-Aktion "Entartete Kunst" doch 381 Werke verloren. Ihre Titel sind an einer Wand aufgelistet. Kupferstich-Kabinett-Direktorin Buck verwies zur Eröffnung der Schau darauf, dass insgesamt rund 5.000 Zeichnungen und etwa 45.000 druckgrafische Werke bis heute vermisst seien. Im Raum "Brüche und Kontinuitäten" finden sich Werke osteuropäischer und nonkonformer Kunst aus der DDR neben solchen aus dem Westen: Picasso neben Hermann Glöckner, Karl-Heinz Adler neben Ilka Kabakov oder Gerhard Richters "Mappe des Kapitalistischen Realismus" neben Claus Weidensdorfer.