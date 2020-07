Dieser deutsche Film sieht sich an, wie aus einer ganz anderen Zeit gekommen: Unbeschwerte Menschen, die sich eng an eng in einer gemütlichen Kneipe drängen, alles voll mit Ausgelassenheit und guter Laune.

Maryam Zaree in "Leif in Concert - Vol.2" Bildrechte: missingFilms Lene ist die Herrin über dieses Reich, eine schwungvolle, junge Frau, die offenbar fast alle Sprachen der Welt spricht. Luise Heyer ("Der Junge muss an die frische Luft") spielt sie sehr sympathisch mit energischem Charme. Für den Abend hat sie ein Konzert in ihrer Kellerkneipe mit "Poorboy" aus Dänemark geplant, der im wirklichen Leben Leif heißt und tatsächlich ein großartiger Musiker ist. Bis dahin aber werden wir Zeugen vieler kleiner und großer Dramen in dem Laden, der Dank liebevoller Gastauftritte von so tollen Leuten wie Godehard Giese, Maryam Zaare, Dr. Mark Benecke, Gotti, Bela B., June Coco und Jule Böwe zu einer Kleinkunstbühne des Lebens wird. Bands wie Karl die Große machen mit. Und auch der wunderbare, so plötzlich verstorbene Tilo Prückner hat hier einen schönen, letzten Auftritt.

"Leif In Concert - Vol. 2" wird von den Machern als "Film mit Freunden" bezeichnet, und genauso sieht er sich an, aber ohne den Makel, den solche Freundesprojekt ja manchmal haben: Hier fühlt man sich eben nicht ausgeschlossen, sondern herzlich in diesen Kreis eingeladen und würde sofort eine Saalrunde schmeißen.