Tragische Geschichte mit sehr viel Humor

Diese Geschichte ist sehr tragisch und man weiß, dass es sich um eine autobiografische Geschichte handelt. Aber wie Wawerzinek sie erzählt, ist trotzdem auch urkomisch. Er ist wohl so und kann nicht anders. Wie sein Held ist auch der Autor ein Stehaufmännchen, das sich mit kindlicher Freude aus seinen Krisen herauserzählt. Auch in diesem Roman ist es ein Genuss, ihm dabei zu folgen. Beispielsweise kehrt Lucretia einmal mehr zurück in sein Leben, als er Kunst grade studiert und einen Akt-Malkurs belegt. Und ausgerechnet seine Göttin, die Liebe seines Lebens, steht jetzt für ihn und den ganzen Kurs nackt Modell. Nun steht sie also da und er begreift, dass sie für ihn unerreichbar bleiben wird. Obwohl er das genau weiß und auch, dass sie wieder verschwinden wird, will der "Liebestölpel" sofort seine Frau und Kinder für Lucretia verlassen.

Ist Wawerzinek noch ein junger Wilder vom Prenzlauer Berg?

Formal ist Wawerzinek nicht mehr so experimentierwütig, wie er einst war. Aber er spielt tatsächlich viel mit Sprache und schreibt immer noch seine typischen Wawerzinek-Sätze. "Wenn einem die Treue Spaß macht, ist es Liebe", lautet einer davon. Er liebt und pflegt Situationskomik. Einmal, in Ungarn, verspeist er Zierpfirsiche und denkt dabei: "andere Länder, andere Früchte". Ein Irrtum, sie sind ungenießbar. Diese Suche nach neuen Formulierungen und originellen Sätzen führt Wawerzinek in "Liebestölpel" auf einen Mann zurück, den er seinen Opa nennt – sein Pflegevater, der ihn aus dem Kinderheim holte. Was der ihm sagt, daran hält der Autor sich wohl bis heute.

Ist hilfreich, die Dinge des Lebens mit eigenen Begriffen zu beschreiben. Dann weiß man, worüber man spricht und muss nicht alles nachplappern. Pflegevater in "Liebestölpel" von Peter Wawerzinek

Auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert Peter Wawerzinek 2019 seinen neuen Roman "Liebestölpel". Bildrechte: imago images/Manfred Segerer

Die Handlung deckt mehrere Jahrzehnte ab, von der Kindheit in den 60er-Jahren bis heute. Der Erzähler erinnert sich etwa an die Weltfestspiele 1973 in Berlin und beschreibt sie mit dem Satz: "Die Wiese rund um den Fernsehturm ist völlig plattgelegen von den internationalen Liebespaaren." Und er geht zurück in die 80er-Jahre, als der Prenzlauer Berg noch ein Abenteuerspielplatz für Leute wie ihn war: "Im Vergleich zu heute waren wir damals freier, obwohl wir eingesperrt waren, unsere Aktivitäten überwacht wurden und Mangel herrschte. Wir glichen das alles mit Fantasie, Rebellentum, Lebenslust und Feierlaune aus." An solchen Sätzen merkt man, so leicht, wie das Buch auf den ersten Blick daherkommt, ist es nicht. Der "Liebestölpel" blickt quasi nebenbei auf ein halbes Jahrhundert zurück. Ein sehr unterhaltsames Buch, dem man sein Gewicht nicht anmerkt.