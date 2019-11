Musik-Doku "Marianne & Leonard": Wie es war, die Muse des Dichters und Popstars zu sein

Lieder wie "So Long, Marianne" oder "Bird On The Wire" sind ihr gewidmet: Die Norwegerin Marianne Ihlen war für viele Jahre die Muse des Künstlers. Wie sich die beiden verliebten und Cohen vom Autor zum gefeierten Popstar aufstieg, zeigt die Musikdokumentation "Marianne & Leonhard: Words Of Love" von Nick Broomfield. Elegant und wirkungsvoll montiert er zum Teil noch nie publiziertes, sehr persönliches Material. Schön wäre es gewesen, etwas mehr über die Frau aus dem Lied zu erfahren.

Bildrechte: Jochen Saupe von Knut Elstermann, MDR KULTUR-Filmkritiker