Die "göttliche Marlene" - sie ist die meist fotografierte Frau der Welt, mit den schönsten Beinen und den interessantesten Männern. Sie liebt auch Frauen, lebt scheinbar jenseits aller Konventionen, ohne Rücksicht darauf, "was die Leute sagen". Als "blauer Engel" feiert sie ihren Durchbruch. Bald nach der Premiere des Sternberg-Films reist "die fesche Lola" nach Amerika. In Hollywood wird die deutsche Polizistentochter zum Sexsymbol und zur Filmdiva. Ein Angebot von NS-Propagandaminister Goebbels, nach Deutschland zurückzukehren, lehnt sie ab. Sie hasst die Nazis. Als Truppenbetreuerin hält sie in den letzten beiden Kriegsjahren US-Offiziere und Soldaten mit ihren Shows bei Laune. Über ihr legendäres Leben gibt sie zuletzt 1976 Auskunft. Da lebt sie zurückgezogen in ihrem Pariser Appartement. Besucher sind unerwünscht. Bei Maximilian Schell macht sie eine Ausnahme. Er darf eine Dokumentation über sie drehen. Schell fragt sie auch nach ihrer Familie.